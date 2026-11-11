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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تعيد سيليكا إلى الحياة وتجهزها لبطولة العالم للراليات

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
عزة عاطف

حسمت شركة «تويوتا» الإيطالية الشائعات الممتدة حول واحدة من أشهر السيارات الرياضية في تاريخها، معلنة رسمًا عن عودة اسمها الأيقوني «سيليكا» إلى خريطة الإنتاج التجاري والمنافسات الميدانية.

وأكدت الشركة مشاركة السيارة الجديدة في منافسات بطولة العالم للراليات (WRC) لعام 2027، لتعود «سيليكا» إلى الحلبات الترابية والثلجية التي شهدت أمجادها التاريخية خلال تسعينيات القرن الماضي.

استغلال اللوائح التنظيمية والمشاركة بجانب «GR Yaris»

تستفيد «تويوتا» من التعديلات الهيكلية واللوائح الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي للسيارات في فئة (Rally1) الفائقة؛ والتي ألغت شرط اقتصار المصنّعين على المشاركة بطراز وحيد داخل البطولة.

وتتيح هذه القواعد التنافسية للشركة اليابانية إشراك السيارة الجديدة «Celica Rally1» جنباً إلى جنب مع طراز «GR Yaris Rally1» الحالي؛ مما يمنح الفريق الرياضي «Toyota Gazoo Racing» مرونة تكتيكية خيارات متعددة على المسارات المعتمدة للبطولة.

النموذج الميداني والتحضير للنسخة المخصصة للطرقات

جاء الإعلان الرسمي عقب التقاط صور تجسسية واختبارات ميدانية أجرتها الشركة في بداية العام لنموذج اختباري رياضي بكوبيه ثنائي الأبواب، والذي خضع لتقييم الحزم الديناميكية الهوائية والتعليق المخصص للسباقات.

وأكدت الشركة مراسليها الصحفيين أن تطوير سيارة الراليات سيتزامن معه العمل على تقديم نسخة إنتاجية تجارية مخصصة للطرقات العامة تحمل الشعار الأسطوري نفسه؛ مما يعيد تقديم «سيليكا» لجيل جديد من عشاق السيارات الرياضية خفيفة الوزن ذات الدفع الكلي.

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