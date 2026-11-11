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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام اتظلم| شريف حازم: جلوس صلاح على الدكة أو استبداله أمر طبيعي.. ومحدش أكبر من المنتخب

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

دافع شريف حازم عن حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، معربًا عن رفضه لقرار رحيله، ومؤكدًا أن العميد تعرض للظلم رغم النجاحات التي حققها مع الفراعنة خلال فترة قيادته.

وقال شريف حازم، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يستطيع استيعاب فكرة رحيل مدرب بعدما يحقق أكثر من المطلوب منه، موضحًا: «أنا مخي مش مستوعب فكرة إن حد يحقق أكتر من التارجت ويمشي، مش بتعدي على مخي خالص، ما شفتهاش في تاريخ الكورة إن واحد حقق أكتر من التارجت ومشي».

وأضاف أن حسام حسن نجح في تجاوز الأهداف المطلوبة منه، سواء على مستوى المباريات أو بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلًا: «هو غلطان إنه حقق أكتر من المطلوب منه؟ كنت عايزه يكسب ماتش كسب ماتشين، وفي كأس الأمم كنت عايزه يوصل للنهائي ووصل للنهائي».

وأشار إلى أن منتخب مصر مر بفترة صعبة امتدت من 2010 حتى 2024، قبل أن ينجح حسام حسن في إخراج المنتخب من تلك المرحلة، معتبرًا أن المفارقة تكمن في أن اتحاد الكرة هو من اتخذ قرار رحيله، رغم أن توليه المسئولية جاء بإرادة جماهيرية، وليس نتيجة تخطيط من الاتحاد.

وتطرق شريف حازم إلى أزمة محمد صلاح وحسام حسن، مؤكدًا أن النجم المصري لا يحتاج إلى إثبات مكانته العالمية، مشددًا على أن جلوس النجوم الكبار على مقاعد البدلاء أو استبدالهم خلال المباريات أمر طبيعي في كرة القدم.

وأوضح: «شوفت كريستيانو بيخرج عادي، وشوفت ميسي بيخرج عادي، وشوفت كريستيانو ما يلعبش وما يبدأش ماتشات عادي، وشوفت نجوم كبار مثل نيمار يقعدوا على الدكة في كأس العالم، وده شيء طبيعي».

وتابع أن ردود الفعل في مصر تجاه استبدال اللاعبين مبالغ فيها، خاصة أن محمد صلاح خرج في الدقيقة 60، متسائلًا عما كان سيحدث إذا لم يبدأ اللاعب المباراة من الأساس.

وأكد أن من حق أي مدرب اختيار الطريقة التي تناسبه، مستشهدًا بتجارب البرتغالي جوزيه مورينيو مع سيرجيو راموس وإيكر كاسياس، مشيرًا إلى أن الخلافات بين المدربين والنجوم وقرارات جلوس اللاعبين الكبار على مقاعد البدلاء أمور تحدث في مختلف أنحاء العالم.

كما دافع عن موقف حسام حسن من محمد صلاح، مؤكدًا أن المدير الفني ساهم في دعم قائد المنتخب خلال فترة تراجع مستواه مع ليفربول وجلوسه على مقاعد البدلاء في بعض المباريات تحت قيادة آرني سلوت.

في سياق آخر، رفض شريف حازم اختزال أسباب رحيل حسام حسن في مشكلاته الشخصية، متسائلًا عن تجاهل تأثيره الفني ودوره في زيادة ارتباط الجماهير العربية بمنتخب مصر، فضلًا عن مواقفه تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن يستحق التقدير عما قدمه مع المنتخب، قائلًا: «الراجل ده يتحسد على اللي حققه، وأنا شايف إنه اتظلم، مهما تقنعني لكن أنا شايف إن حسام حسن اتظلم».

شريف حازم حسام حسن كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر اتحاد الكرة محمد صلاح كريستيانو

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