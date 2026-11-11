هل يتولى حسام حسن تدريب العراق أو الأردن؟.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ردود الفعل في الأردن والعراق بشأن إمكانية تولي حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تدريب أحد المنتخبين خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة حول مستقبله التدريبي.

وقال شوبير، خلال تصريحاته، إنه تابع بعض ردود الفعل في الأردن، سواء الرسمية أو الجماهيرية، مشيرًا إلى أن جماهير الكرة الأردنية ترحب بفكرة تولي حسام حسن تدريب المنتخب، وتتمنى رؤيته على رأس الجهاز الفني، رغم عدم صدور أي تحركات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.

وأضاف أن تأجيل بطولة كأس آسيا لمدة عام يمنح الاتحادات بعض الأريحية في ملف اختيار الأجهزة الفنية، لكنه أكد عدم وجود أي تطورات رسمية من الجانب الأردني بشأن التعاقد مع المدرب المصري.

وعن موقف العراق، أوضح شوبير أن سرمد عبد الإله، نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، نفى بشكل قاطع وجود مفاوضات مع حسام حسن لتولي تدريب المنتخب العراقي.

وأشار إلى وجود خلافات مع المدير الفني الحالي جراهام أرنولد، الذي ينتهي عقده في شهر فبراير المقبل، موضحًا أن الاتحاد العراقي قد يتجه للتعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة، لكنه لم يستقر حتى الآن على اسم بعينه.