المستشار هاني حنا يؤكد حرص الوزارة على استمرار التعاون الوثيق مع غرفتي البرلمان

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسات العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور عدد من السادة الوزراء.

وشهدت الجلسة العامة ليوم الاثنين حضور فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن نشر الفكر الوسطي، وتأهيل الأئمة والوعاظ، وإدارة الأصول الوقفية.

وقد استعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في تطوير حضورها الرقمي لمواجهة التطرف الفكري ، مشيراً إلى إطلاق المنصة الإلكترونية الشاملة للوزارة، والتي تتضمن 80 ألف صفحة من المحتوى الديني الموثق، وتستهدف إطلاق نسخة صوتية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ التام على تلاوة الآيات القرآنية بأصوات كبار القراء، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" ومتابعة تفعيل خطبة الجمعة الأسبوعية رقمياً، بما يعزز الوصول إلى الشباب عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

كما شارك المستشار هاني حنا في جلسة يوم الثلاثاء والتي عُقدت بحضور السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض المحاور الاستراتيجية للعمل الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وقد استعرض وزير الزراعة إنجازات القطاع، مشيراً إلى زيادة الرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان، وارتفاع إنتاجية القمح إلى 11 مليون طن، وزيادة مساحة الزراعة التعاقدية إلى 700 ألف فدان.

وتناولت المناقشات أيضاً جهود الدولة في دعم منظومة الأسمدة بضخ 30 مليار جنيه قروض ميسرة، وإصدار 4.4 مليون كارت فلاح إلكتروني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض والألبان، وصولاً إلى طفرة في الصادرات الزراعية بلغت 9.5 مليون طن في عام 2025 بإجمالي 11.5 مليار دولار، إلى جانب الإعلان عن طلب تعيين 5500 مهندس زراعي جديد لدعم منظومة الإرشاد الزراعي.

في السياق، أشاد وزير شئون المجالس النيابية بالنقاشات الموضوعية التي شهدتها جلسات مجلس الشيوخ هذا الاسبوع ، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار التعاون الوثيق مع غرفتي البرلمان لمناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين، ومتابعة تنفيذ التوصيات البرلمانية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.