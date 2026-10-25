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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هاني حنا من احتفالية البرلمان العربي: مصر تواصل دعم العمل المشترك وتعزيز التضامن العربي

هاني حنا
هاني حنا
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، مساء اليوم السبت، في مأدبة العشاء الرسمية التي أُقيمت بأحد فنادق القاهرة، احتفالًا بانطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، وذلك بدعوة من السيد سعد العتيبي، رئيس البرلمان العربي.

حضور برلماني رفيع يعكس أهمية التنسيق العربي

وشهدت الاحتفالية حضورًا برلمانيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا رفيع المستوى، تقدمه المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، والنائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس البرلمان العربي، إلى جانب النواب المصريين أعضاء البرلمان العربي، أحمد فؤاد أباظة، وشادية الجمل، والسفير محمد العرابي.

كما شارك في الفعالية الأمين العام للبرلمان العربي، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد عبدالغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، وعدد من القيادات البرلمانية والشخصيات الدبلوماسية العربية.

القاهرة تؤكد مساندة جهود البرلمان العربي

وتعكس مشاركة وزير شئون المجالس النيابية حرص الدولة المصرية على مواصلة دعم آليات العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية العربية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تبرز المشاركة أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى أدوات الحوار والتواصل بين الشعوب العربية، ودعم مساعي تعزيز التضامن العربي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

هاني حنا يهنئ سعد العتيبي برئاسة البرلمان العربي

وعلى هامش الاحتفالية، التقى المستشار هاني حنا بالسيد سعد العتيبي، وقدم له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه.

وأعرب الوزير عن ثقة مصر في قدرة القيادة الجديدة للبرلمان العربي على مواصلة مسيرة العمل والإنجاز، مشيدًا بالدور الذي يؤديه البرلمان بوصفه منصة للتعبير عن تطلعات الشعوب العربية، وتعزيز الحوار والتنسيق بين ممثليها.

دعم مصري متواصل لتعزيز التضامن العربي

وأكد المستشار هاني حنا استمرار مؤسسات الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، في تقديم مختلف أشكال الدعم لجهود البرلمان العربي، بما يعزز قدرته على أداء مهامه ودفع مسيرة التعاون والتضامن بين الدول العربية.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لأعمال دور الانعقاد الجديد، في التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من التنسيق والتعاون والعمل المشترك.

هاني حنا احتفالية البرلمان العربي التضامن العربي وزير شئون المجالس النيابية

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