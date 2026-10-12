بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. النواب يوافق علي حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر، في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي عُقدت برئاسة معالي المستشار الجليل هشام بدوي، رئيس المجلس، وذلك بحضور اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تقرير اللجنة العامة بشأن حذف المادة (25) من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك بناءًا على الاعتراض الذي أبداه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لبيان دولة رئيس مجلس الوزراء بالشأن ذاته.

وأعلن المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، خلال أعمال الجلسة، موافقة الحكومة على توصية اللجنة الخاصة بحذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية عليها، مع إجراء التعديلات اللازمة على ترقيم المواد والإحالات القانونية، وفقًا للأسباب التفصيلية والقانونية الواردة في تقرير اللجنة.