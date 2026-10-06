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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشؤون النيابية: مقر الشيوخ الجديد يجسد رؤية الدولة لبناء مؤسسات عصرية

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مجلس الشيوخ يمثل بيت الحكمة والخبرة الوطنية، ومنبرًا راسخًا لإثراء الحياة التشريعية في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة يحمل دلالة خاصة، ويجسد جانبًا مهمًا من رؤية الدولة المصرية لبناء مؤسسات عصرية وتطوير بيئة العمل المؤسسي.

هاني حنا ينقل تحيات رئيس الوزراء لأعضاء مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث نقل المستشار هاني حنا عازر تحيات وتقدير رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة إلى رئيس المجلس وأعضائه، وقدم التهنئة بمناسبة انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني، متمنيًا لمجلس الشيوخ وجميع أعضائه التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الوطنية.

وزير شؤون المجالس النيابية: دور الانعقاد الحالي يكتسب بعدًا تاريخيًا

وقال وزير شؤون المجالس النيابية إن دور الانعقاد الحالي يكتسب خصوصية وأهمية بالغة، وبعدًا تاريخيًا فريدًا، في ضوء انتقال جلسات مجلس الشيوخ إلى مقره الدائم بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا أن هذا الانتقال لا يعبر عن مجرد انتقال جغرافي أو تطور عمراني، وإنما يجسد رؤية الدولة المصرية لبناء مؤسسات عصرية وتطوير بيئة العمل المؤسسي في إطار الجمهورية الجديدة.

المقر الجديد يعكس التكامل بين التطور العمراني والعمل المؤسسي

وأضاف أن انعقاد المجلس في مقره الجديد يعكس رؤية تستهدف التكامل بين التطور العمراني وتطوير العمل المؤسسي، بحيث تستمد هذه الجدران قيمتها الحقيقية من الفكر المستنير والخبرات الوطنية التي تحتضنها، لتظل قبة مجلس الشيوخ منارة للفكر التشريعي وساحة وطنية رحبة لإثراء الرؤى وتبادل الخبرات.

هاني حنا: مجلس الشيوخ أحد الصروح الدستورية المهمة

وأكد المستشار هاني حنا عازر أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشيوخ بما يضمه من خبرات وطنية متنوعة، مشيرًا إلى أن المجلس يمثل أحد الصروح الدستورية المهمة في الدولة المصرية، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يقوم على احترام الاختصاصات الدستورية، بما يخدم الصالح العام.

استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس الشيوخ

وقال وزير شؤون المجالس النيابية إن المرحلة المقبلة تشهد استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس الشيوخ، في إطار الاختصاصات الدستورية لكل من السلطتين، بما يدعم مناقشة القضايا العامة وإثراء العمل التشريعي والاستفادة من الخبرات البرلمانية في صياغة الرؤى والتوصيات.

رئيس الشيوخ يشيد بجهود وزير شؤون المجالس النيابية

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره للجهود التي يبذلها المستشار هاني حنا عازر في تعزيز أواصر التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

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