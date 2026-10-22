وزير شئون المجالس النيابية: المجر شريك استراتيجي لمصر.. ونتطلع لآفاق أوسع من التعاون

شارك المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، نيابة عن الحكومة المصرية، في احتفال السفارة المجرية بالقاهرة بالعيد الوطني للمجر، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وحرص القاهرة على تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة المصرية المجرية إلى مستويات أوسع في مختلف المجالات.

تهنئة مصرية وتأكيد على عمق العلاقات

وألقى الوزير كلمة رسمية خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بحضور السفيرة الدكتورة ريتا هيرن تشار، سفيرة المجر لدى مصر، نقل خلالها تهاني الحكومة والشعب المصري إلى المجر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، معربًا عن اعتزاز مصر بروابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.

وأشار حنا إلى أن الأعياد الوطنية تمثل محطات مهمة لاستلهام التاريخ وتجديد الانتماء، وتعكس إرادة الشعوب في الحفاظ على هويتها ومواصلة مسيرة التقدم وبناء المستقبل.

وأكد أن مصر تنظر إلى المجر باعتبارها دولة صديقة وشريكًا مهمًا في أوروبا الوسطى؛ في ظل ما يجمع البلدين من علاقات ممتدة ورغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة.

علاقات تاريخية تمتد لعقود

وسلط وزير شئون المجالس النيابية الضوء على عمق الروابط التاريخية بين القاهرة وبودابست، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية تستضيف بعثة دبلوماسية مجرية على أراضيها عام 1939.

وأوضح أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، انعكس في الزيارات رفيعة المستوى وتنامي التواصل السياسي، معربًا عن تطلع مصر إلى البناء على ما تحقق من تقدم لدفع العلاقات نحو آفاق أرحب.

التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في صدارة الأولويات

وشدد حنا على أن أهمية التواصل السياسي لا تقتصر على تبادل وجهات النظر، بل تمتد إلى فتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات، وتعزيز الروابط الثقافية والعلمية، وتحويل التفاهمات المشتركة إلى شراكات عملية تحقق نتائج ملموسة للبلدين.

وأكد حرص مصر على مواصلة التشاور والتنسيق مع المجر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن الحوار المسؤول والتعاون البناء يمثلان ضرورة لتعزيز الاستقرار في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتشابكة التي يشهدها العالم.

رسالة مصرية لتعزيز الشراكة مع بودابست

وفي ختام مشاركته، وجه وزير شئون المجالس النيابية، الشكر إلى السفيرة المجرية بالقاهرة على الدعوة، معربًا عن تطلعه إلى استمرار العلاقات المصرية المجرية على أساس الصداقة والتفاهم المتبادل، بما يدعم توسيع التعاون المشترك ويعزز المصالح المتبادلة بين البلدين.