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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اختتام المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي بشأن التسوية الأوكرانية

روسيا وأمريكا وأوكرانيا
روسيا وأمريكا وأوكرانيا
محمد على

اختُتمت المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأربعاء، بعد جولة مباحثات استمرت ليومين بشأن التسوية الأوكرانية.

واستمرت جلسة اليوم الثاني والأخير نحو ساعتين في أبو ظبي، بحسب ما نقلته وكالتا "إنترفاكس" و"تاس" الروسيتان عن مصادر مطلعة.

وركزت المباحثات على ترتيبات الأمن لما بعد الحرب، وسبل خفض التصعيد العسكري، والضمانات الأمنية طويلة الأمد، إلى جانب الملفات الإنسانية.

حول تبادل الأسرى، أشارت وكالة تاس الروسية إلى أن التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى بين موسكو وكييف سيكون أحد أبرز نتائج هذه الجولة، وهو ما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سابقًا بأنه يمثل أولوية.


أما الوفود المشاركة، فترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، بينما قاد الوفد الأوكراني رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية رستم عميروف.

ومثل الجانب الأمريكي في الوساطة المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كما عُقدت مشاورات جانبية منفصلة بين الوفدين الأوكراني والأمريكي ومستشاري الأمن القومي لعدد من الدول الأوروبية.

تُعد هذه المحادثات أول لقاء ثلاثي مباشر من نوعه بين الدول الثلاث منذ شهر فبراير الماضي، وقد وصفها المسئولون الأوكرانيون والأمريكيون في ختام يومها الأول بأنها كانت "بنّاءة ومثمرة".

المفاوضات الثلاثية روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة أبوظبي

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