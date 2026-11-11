اليورو يتراجع لليوم الثاني أمام الدولار مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

واصل اليورو تراجعه أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوعين، في ظل تنامي الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا استثماريا أكثر جاذبية، بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية والتصريحات المتشددة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1% أمام الدولار ليسجل 1.1151 دولار، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 1.1163 دولار، فيما بلغ أعلى مستوى له خلال الجلسة 1.1170 دولار، وفقا لبيانات التداول.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد أنهت تعاملات أمس الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.55% أمام الدولار، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بأكثر من 0.1% خلال تعاملات اليوم، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، ومقتربا من أعلى مستوياته في أسبوعين.

وجاء ذلك مع تجدد الطلب على الدولار، بعدما أبدى عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وأشار بعضهم إلى إمكانية الحاجة لزيادة أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وعززت بيانات التضخم الأمريكية هذه التوقعات، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر الماضي، متجاوزا تقديرات المحللين، ما دفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على مواصلة البنك المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، استقرت احتمالات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع ديسمبر عند نحو 1%، مقابل وصول احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 99%.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 0.5% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مواصلة تعافيها من أدنى مستوياتها في نحو شهرين ونصف، في ظل تغلب المخاوف من تصاعد الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز على الآمال بالتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران.

وتزيد أسعار النفط المرتفعة من مخاطر تجدد الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة أو رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي منطقة اليورو، عززت تصريحات أكثر تشددا لبعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي توقعات اتجاه البنك إلى تشديد سياسته النقدية خلال ديسمبر المقبل، إذ تشير تسعيرات أسواق المال إلى وصول احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 90%.

ويترقب المستثمرون صدور مزيد من البيانات الاقتصادية المتعلقة بالنمو والتضخم والبطالة والأجور في منطقة اليورو، لتقييم مسار السياسة النقدية الأوروبية وتحديد مدى احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وتشير تقديرات الأسواق إلى استمرار الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو عند نحو 135 نقطة أساس لصالح الدولار، وهو ما يمنح الأصول الأمريكية أفضلية من حيث العائد، ويعزز جاذبية العملة الأمريكية مقارنة باليورو، بما قد يبقي الضغوط على العملة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.