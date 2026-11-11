رئيس جامعة طنطا يهنئ أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بمنحه وسام السعفات الأكاديمية الفرنسي

هنأ رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين، اليوم /الأربعاء/، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت؛ بمناسبة منحه وسام السعفات الأكاديمية الفرنسي برتبة ضابط، والذي قلّده له السفير الفرنسي لدى مصر؛ تقديراً لإسهاماته المتميزة في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي الدولي.

وأعرب رئيس جامعة طنطا، في بيان اليوم، عن اعتزازه بهذا التكريم الدولي، مؤكداً أنه يعكس المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الكفاءات والقيادات الأكاديمية المصرية وما تحظى به من تقدير لدى المؤسسات الدولية، مشيداً بجهود الدكتور مصطفى رفعت في تطوير العمل بالمجلس الأعلى للجامعات، ودعم التكامل المؤسسي بين الجامعات المصرية، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية.

وأشار الدكتور محمد حسين إلى أن هذا التكريم يجسد عمق العلاقات العلمية والثقافية المصرية الفرنسية، ويمثل إضافة جديدة لرصيد الإنجازات المصرية في المحافل الأكاديمية الدولية، متمنياً لأمين عام المجلس الأعلى للجامعات دوام التوفيق ومواصلة جهوده في خدمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.