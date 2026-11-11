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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الديمقراطيون فشلوا فشلا ذريعا في محاولة عزل وزير الدفاع

ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث
ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث
أمنية رشاد الجلوي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوزير دفاعه بيت هيجسيث، واصفا إياه بأنه «وطني أمريكي عظيم»، وذلك عقب إحباط مجلس النواب الأمريكي مساعي الديمقراطيين لعزله على خلفية الحرب مع إيران.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، فجر اليوم الأربعاء، إن محاولة الديمقراطيين عزل هيجسيث انتهت بفشل ذريع، واصفا إسقاط إجراءات العزل بأنه «تبرئة لوطني أمريكي عظيم».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الانتصارات التي حققتها الولايات المتحدة في فنزويلا وإيران، إلى جانب ارتفاع الروح المعنوية، أسهمت في تبرئة هيجسيث وإحباط مساعي عزله.

واتهم ترامب الديمقراطيين بإساءة استخدام مؤسسات الدولة وتوظيفها كسلاح لتحقيق أهداف سياسية، بدلا من تسخيرها لخدمة المصالح الأمريكية.

في سياق متصل، أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، فجر الأربعاء، محاولة لعزل وزير الدفاع، في خطوة تمثل انتصارا سياسيا لترامب، بعد أيام قليلة من الهزيمة التي مني بها حزبه في انتخابات منتصف الولاية.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات لصالح إحالة قرار العزل إلى اللجنة القضائية، ما أدى عمليا إلى تعطيل التصويت الذي كان مقررا لإقرار اتهامات رسمية بحق هيجسيث.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الدفاع بيت هيجسيث تروث سوشيال مجلس النواب الأمريكي

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