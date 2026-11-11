فرنسا: ندعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، بنجامين حداد، دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية وإنهاء الحرب، مشيرا إلى وجود وفد فرنسي في أبوظبي، بمشاركة شركاء من ألمانيا وبريطانيا، لمتابعة المفاوضات الجارية.

وقال حداد، في تصريح خاص لـ«سكاي نيوز عربية»، إن روسيا تواصل التصعيد وتتمسك بمطالب وصفها بأنها «غير مقبولة ومتطرفة» تجاه أوكرانيا، في مقابل إبداء الجانب الأوكراني استعدادا لتقديم تنازلات والانخراط في المسار الدبلوماسي.

وشدد الوزير الفرنسي على أهمية استمرار المناقشات وتكثيف الضغوط على موسكو، من خلال فرض العقوبات وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، معتبرا أن هذه الخطوات من شأنها تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية.

وتأتي تصريحات حداد بالتزامن مع استضافة أبوظبي محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية، ضمن تحركات دولية تستهدف بحث سبل إنهاء الحرب، وسط خلافات بشأن شروط التسوية والضمانات الأمنية ومستقبل الترتيبات المتعلقة بأوكرانيا.

وتسعى العواصم الأوروبية إلى ضمان حضور مخاوفها الأمنية ومواقفها بشأن مستقبل أوكرانيا في المباحثات، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.