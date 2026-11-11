الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم نتائج الشركات ومكاسب قطاع التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/، مدعومة بنتائج أعمال قوية للشركات خلال الربع الثالث، إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين إزاء استمرار قوة الطلب الأمريكي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم تنامي المخاوف بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4%، مواصلا مكاسبه في ظل ترحيب المستثمرين بنتائج أعمال إيجابية لعدد كبير من الشركات المدرجة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.9%، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.7%، كما صعد مؤشر "فاينانشيال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.8%.

وساعدت النتائج المالية القوية والمتانة النسبية للمراكز المالية للشركات على الحد من تأثير التقلبات الأخيرة في أسواق السندات والطاقة، ما عزز ثقة المستثمرين المؤسسيين في مواصلة الاحتفاظ باستثماراتهم في الأسهم الأوروبية.

وكان قطاع التكنولوجيا من أبرز العوامل الداعمة للأسواق، بعدما أعلنت شركة "كور ويف" الأمريكية لخدمات الحوسبة السحابية نتائج أعمال تجاوزت توقعات المحللين، وأكدت استمرار قوة الطلب على خدماتها المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما خفف المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الإنفاق على هذا القطاع.

وتحظى نتائج "كور ويف" باهتمام المستثمرين باعتبارها مؤشرا على حجم الإنفاق الرأسمالي اللازم لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن ارتفاع ديون الشركات العاملة في هذا المجال ومدى استدامة الاستثمارات الضخمة فيه.

وانعكست هذه التطورات إيجابا على أسهم شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا الأوروبية، إذ ارتفعت أسهم "بي إي سيمكونداكتور" و"إيه إس إم إنترناشونال" بأكثر من 4% لكل منهما، فيما صعدت أسهم "إيه إس إم إل" و"إس تي مايكروإلكترونيكس" بأكثر من 3% لكل منهما.

وفي المقابل، ظلت المخاوف المتعلقة بمسار السياسة النقدية الأمريكية حاضرة في تعاملات الأسواق، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الثلاثاء، ما عزز التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل.

كما دفعت بيانات التضخم، إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكية القوي الصادر الأسبوع الماضي، بعض المستثمرين إلى ترجيح احتمال لجوء البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة تصل إلى 50 نقطة أساس، لكبح قوة الطلب المحلي والحد من الضغوط التضخمية.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتعوض جانبا من خسائرها بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط تباين توجهات المستثمرين بين الآمال في تهدئة دبلوماسية للصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي أوروبا، تترقب الأسواق كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، المقرر إلقاؤها في وقت لاحق اليوم، بحثا عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي، بما في ذلك تباطؤ النمو وتقلب تكاليف الطاقة، بالتزامن مع تصاعد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.