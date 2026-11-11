إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية

أعلن رمضان عوض، معلم خبير اللغة الإنجليزية، عبر صفحته على “فيس بوك”، مواصفات امتحانات اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية، مؤكداً أنه تمت إضافة سؤال الترجمة المقالي، وتمت زيادة درجات القصة لثلاث درجات.

ونشر المعلم المذكور الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية، وفقا لما أعلنه المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وجاءت كما يلي:

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

ـ أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

ـ أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل للأصعب.

- أن توزان الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

ـ أن تستوفي الورقة لامتحانية البيانات الأساسية (المدرسة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).

ـ جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها وحجم الخط والنوع الخط والمسافات بين السطور والهوامش، والعناوين وتعليمات الأسئلة وجودة الطباعة والخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

ـ يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتوائها على أي موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينة دون غيرها.

ـ بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي، لا بد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب، على ألا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.

مواعيد امتحانات نصف العام 2027

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات نصف العام 2027 ، مؤكدة ما يلي:

ـ موعد امتحانات نصف العام 2027 لطلاب صفوف النقل: من 9 يناير 2027 حتى 14 يناير 2027.

ـ موعد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل لمدارس التعليم الفني: من السبت 9 يناير 2027.

ـ موعد امتحانات نصف العام 2027 لطلاب الشهادة الإعدادية: من 16 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027.

موعد إجازة نصف العام 2027

موعد إجازة نصف العام 2027 في المدارس حسب الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027، من المقرر أن تبدأ من السبت 23 يناير 2027 وتنتهي الخميس 4 فبراير 2027، موضحا أن مدتها أسبوعين فقط، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 6 فبراير 2027.

وبحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يحل أول أيام شهر رمضان يوم الاثنين 8 فبراير 2027، على أن يوافق موعد استطلاع الهلال مساء الأحد 7 فبراير من العام نفسه.

ونصت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027، على أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي لها، صحة المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي، نافيةً صدور أي قرارات أو تعليمات بشأن مد فترة إجازة نصف العام، ومشددةً على أن مواعيد الإجازات وبداية الفصل الدراسي الثاني محددة وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والمعلنة مسبقًا قبل بداية العام الدراسي.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عبر منصاتها الرسمية فقط.



