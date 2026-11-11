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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم لأولياء الامور: ولادكم بيحضروا ومبسوطين من التقييمات؟..والأهالي:طبعا ربنا يبارك لك

جولة وزير التربية والتعليم
جولة وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اليوم سؤال لأولياء الأمور الموجودين أمام  أمام مدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة ، خلال جولته المفاجئة اليوم : الوزير :"مبسوطين من المدرسين وهل الولاد بتحضر كل يوم ومستواهم بيتحسن ومبسوطين من التقييمات؟

 ورد عليه أولياء الأمور قائلين : ايوة طبعا ربنا يبارك لك


وكان قد أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس منطقتى إمبابة، والعجوزة بالجيزة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الانضباط المدرسي، ومدى الالتزام بتنفيذ الخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، ومتابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى التفاعل داخل الفصول الدراسية، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس، والتأكد من تحقيق الانضباط وجودة العملية التعليمية.

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، حيث التقى، قبل دخوله المدرسة، بمجموعة من أولياء الأمور، وأجرى حوارًا معهم للتعرف على مدى انتظام بناتهم في الحضور المدرسي، ومدى استفادتهن من شرح المعلمين والتقييمات.

ومن جانبهم، أشاد أولياء الأمور بانتظام العملية التعليمية في المدارس، مؤكدين حرصهم على انتظام حضور بناتهم في المدرسة، ومتابعة مستواهن الدراسي بصورة مستمرة.

وعقب ذلك، شارك الوزير الطالبات طابور الصباح، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، كما شاهد فقرة فنية قدمتها الطالبات، عكست روح الانتماء والولاء للوطن.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، وحرص على الاطلاع على دفاتر تحضير المعلمين وسجلات رصد الدرجات، للوقوف على مدى انتظام العمل داخل الفصول، كما تابع كراسات التقييمات الخاصة بالطالبات، للتأكد من انتظامهن في أداء التقييمات ومتابعة مستواهن الدراسي.

وأشاد الوزير بالمستوى الدراسي للطالبات والانتظام في الحضور، مؤكدًا أهمية مواصلة الالتزام بالحضور المدرسي، لتحقيق الاستفادة من العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة النصر الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، وحرص على متابعة المستوى الدراسي للطلاب، والوقوف على مدى استيعابهم للمناهج الدراسية، ومستوى تحصيلهم الدراسي، مع التركيز على مهارات القراءة والكتابة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني

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