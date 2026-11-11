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خلال جولته بمدارس الجيزة|وزير التعليم يتفقد الفصول ويطلع على كراسات التقييمات وسجلات الدرجات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال جولته بمدارس الجيزة|وزير التعليم يتفقد الفصول ويطلع على كراسات التقييمات وسجلات الدرجات

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددًا من فصول مدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية ، وحرص على الاطلاع على دفاتر تحضير المعلمين وسجلات رصد الدرجات، للوقوف على مدى انتظام العمل داخل الفصول، كما تابع كراسات التقييمات الخاصة بالطالبات، للتأكد من انتظامهن في أداء التقييمات ومتابعة مستواهن الدراسي.

وأشاد الوزير بالمستوى الدراسي للطالبات والانتظام في الحضور، مؤكدًا أهمية مواصلة الالتزام بالحضور المدرسي، لتحقيق الاستفادة من العملية التعليمية وتعزيز التحصيل الدراسي.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة النصر الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، وحرص على متابعة المستوى الدراسي للطلاب، والوقوف على مدى استيعابهم للمناهج الدراسية، ومستوى تحصيلهم الدراسي، مع التركيز على مهارات القراءة والكتابة.

كما تابع الوزير انتظام أعمال التقييمات داخل الفصول والوقوف على مستويات التحصيل الدراسي ومدى استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب، والعمل على تقديم الدعم التعليمي اللازم لهم.

وأجرى  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس منطقتى إمبابة، والعجوزة بالجيزة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الانضباط المدرسي، ومدى الالتزام بتنفيذ الخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، ومتابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى التفاعل داخل الفصول الدراسية، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس، والتأكد من تحقيق الانضباط وجودة العملية التعليمية.

ويحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عمل جولات مفاجئة في المدارس بمختلف المحافظات على مدار العام الدراسي يتفقد خلالها الفصول وبتحاور مع الطلاب والمعلمين ويحضر طابور الصباح .

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