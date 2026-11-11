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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تبدأ إجراءات تسجيل الطلاب ذوي الهمم للحصول على الإعفاء النهائي من التجنيد

جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن مركز مصطفى صادق الرافعي لذوي الهمم بجامعة بنها بدء إجراءات تسجيل الطلاب ذوي الإعاقة المستحقين للحصول على الشهادة النهائية للإعفاء من التجنيد، بالتنسيق مع الجهات المختصة واللجنة العليا للتجنيد وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب ذوي الهمم.
وأوضح المركز أن الطلاب الراغبين في الحصول على الشهادة عليهم التوجه إلى مقر مركز مصطفى صادق الرافعي لذوي الهمم بمجمع الكليات، بجوار مبنى التربية العسكرية، لاستكمال تسجيل البيانات وتقديم المستندات المطلوبة، تمهيدًا لعرضهم على اللجنة الطبية المختصة لإجراء الكشف الطبي اللازم.


وأشار المركز إلى أن موعد الكشف الطبي تحدد يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، مطالبا الطلاب المستحقين بسرعة التوجه إلى مقر المركز واستيفاء الأوراق المطلوبة قبل الموعد المحدد، لضمان إتمام إجراءات التسجيل.
وأكدت جامعة بنها حرصها على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للطلاب ذوي الهمم، وتوفير التيسيرات اللازمة لهم، بما يسهم في دمجهم وتمكينهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

القليوبية جامعة بنها بنها ذوى الهمم التجنيد

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