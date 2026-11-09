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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تستعرض فرص دعم وتحويل أفكار الطلاب والباحثين إلى شركات ناشئة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شهدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن سمير مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار  ، اللقاء التعريفي بقمة جامعة بنها للشركات الناشئة 2026، والذي نظمته الجامعة بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة، للتعريف بأهداف القمة ومسارات المشاركة وفرص الدعم المتاحة.
وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن القمة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وقطاعات الصناعة، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة داعمة للأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشروعات حقيقية قابلة للتطبيق والاستثمار.


وأضافت أن الاستثمار في عقول الباحثين والطلاب يمثل أحد أهم محاور بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مؤكدة أهمية تشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال، وعدم الاكتفاء بالجانب الأكاديمي للأبحاث، بل العمل على توظيف نتائجها في تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والصناعية.
ودعت نائب رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب إلى المشاركة الفعالة في القمة، والاستفادة من برامج التدريب والتطوير والإرشاد والاحتضان، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وبناء نماذج أعمال ناجحة وتأسيس شركات ناشئة قادرة على المنافسة.
من جانبه، استعرض الدكتور أيمن سمير، أهداف القمة ومساراتها وآليات المشاركة، موضحا أنها تستهدف اكتشاف الأفكار والمشروعات الواعدة داخل كليات الجامعة، وتوفير الدعم اللازم لتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق والاستثمار.
وأشار مستشار رئيس الجامعة للابتكار إلى أن القمة لا تقتصر على عرض الأفكار فقط، وإنما تمثل مسارًا متكاملا يبدأ من اكتشاف الفكرة وتطويرها، مرورًا بالتدريب والإرشاد وبناء نماذج الأعمال، وصولًا إلى تأهيل المشروعات للاحتضان وربطها بفرص التمويل والاستثمار.
وأكد أهمية مشاركة مختلف التخصصات والكليات، بما يتيح تبادل الخبرات وتكامل الأفكار، وخلق فرص حقيقية للتعاون بين الباحثين والطلاب وتحويل المعرفة العلمية إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية.

جامعة بنها كلية التجارة بنها قمة جامعة بنها الشراكات الناشئة

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