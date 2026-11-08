رئيس جامعة بنها يهنئ الطالبة فرح إيهاب لحصولها على برونزية الجودو والتأهل لبطولة أفريقيا

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، التهنئة للطالبة فرح إيهاب، بكلية الحقوق، بمناسبة حصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في رياضة الجودو، وتأهلها للمشاركة في بطولة أفريقيا.



وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدا بما حققته الطالبة من تميز يعكس إصرارها وعزيمتها، وقدرتها على التفوق في المجالين الأكاديمي والرياضي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على دعم المواهب الرياضية وتشجيع طلابها على تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم الجامعة في مختلف المحافل الرياضية، متمنيا للطالبة دوام التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج مشرفة في بطولة أفريقيا.