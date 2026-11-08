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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات تموينية ورقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بالقليوبية

وكيل وزارة التموين بالقليوبية
وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت التموينية والتجارية، والتأكد من توافر السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأسفرت الحملات، عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات التموينية، أبرزها ضبط مخزن يعمل دون ترخيص بالخانكة، وبحوزته 25 كرتونة زيت طعام بإجمالي 300 زجاجة، و100 كرتونة مياه معدنية بإجمالي 1200 زجاجة، دون فواتير تدل على مصدرها.


كما تم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان بعدد من المخابز السياحية والإفرنجية والمحال التجارية والمطاعم، إلى جانب ضبط مخالفات غلق منافذ تموينية خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدم وجود قوائم بيانات، وتغيير نشاط أحد المحال التموينية.


وشملت الحملات إدارات تموين قليوب وقها وبنها وكفر شكر والخانكة والقناطر الخيرية وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر، بالإضافة إلى قسم الرقابة التموينية بالمديرية.


وفي إطار متابعة مبادرة تخفيض الأسعار، تم المرور على مجمع الخانكة، حيث تبين توافر جميع السلع الـ30 المقررة ضمن المبادرة بكميات كبيرة.


وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع وانتظام منظومة الدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تموين القليوبية حملات رقابية

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