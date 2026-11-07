دراسة ازدواج خط الصرف الصحي بعزبة شرارة بأبو الغيط.. ومحطة رفع جديدة بالقليوبية

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بعزبة شرارة التابعة لقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية، للوقوف على مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة والاستماع إلى شكاوى المواطنين، وبحث الحلول الفنية اللازمة لإنهاء المشكلة.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، واللواء عبد العظيم سعيد، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.



وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من أهالي العزبة، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، وناقش مع المسؤولين المختصين أسباب المشكلة والحلول المقترحة لتحسين خدمات الصرف الصحي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة.



ووجّه المحافظ بدراسة تنفيذ أعمال ازدواج خط الصرف الصحي القائم بالعزبة، وإجراء المعاينات والدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأقطار المطلوبة والطاقة الاستيعابية للخط، ومدى قدرته على استيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية.



كما وجّه بدراسة إنشاء محطة رفع صرف صحي جديدة بالعزبة، باعتبارها مرحلة ثانية من الحل المقترح، وربطها بمنظومة الصرف الصحي وصولًا إلى محطة المعالجة بشركس، بما يحقق التكامل بين خطوط التجميع ومحطة الرفع والمعالجة.



وشدد محافظ القليوبية على سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بازدواج خط الصرف الصحي، وعرضها عليه خلال أسبوع، متضمنة التصور الفني والتكلفة التقديرية والبرنامج الزمني المقترح، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في التنفيذ، مع التنسيق الكامل بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي.



وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية ومتابعة مشكلات المواطنين بمختلف القرى والمراكز، والعمل على وضع حلول جذرية ومستدامة لمشكلات البنية التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين.