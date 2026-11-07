أمطار متفاوتة الشدة وطقس غير مستقر يضرب مدن وقرى القليوبية

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، أدت إلى تجمع مياه الأمطار في بعض الشوارع الرئيسية والميادين.



وأعلنت محافظة القليوبية رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس غير المستقر، حيث تابع محافظ القليوبية انتشار فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعدد من الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية، للتعامل الفوري مع تجمعات المياه وسحبها، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وعدم تعطيل مصالح المواطنين.



كما جرى الدفع بعدد من معدات مجالس المدن وحيي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة بنها، للتعامل مع تجمعات المياه ورفعها من الطرق والميادين، في إطار جهود المحافظة لمواجهة آثار التقلبات الجوية.