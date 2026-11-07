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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور : بيان اتحاد الكرة بشأن مصير حسام حسن « مش واضح»

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

أثار الإعلامي خالد الغندور تساؤلات حول موقف اتحاد الكرة من استمرار حسام حسن في منصبه مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، وذلك بعد البيان الأخير الصادر عن الاتحاد.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متسائلًا عن موقف اتحاد الكرة من استمرار حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني، وما إذا كان البيان يؤكد دعمه وبقاءه في منصبه أم يترك الباب مفتوحًا أمام رحيله.

وأشار إلى أن البيان لم يحسم الموقف بشكل واضح، موضحًا أن نتائج مباراتي مالاوي المقبلتين قد يكون لها تأثير في تحديد مصير الجهاز الفني.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصلحة المنتخب الوطني الأول واستقراره، تأتي على رأس أولوياته، باعتباره ممثلاً للكرة المصرية وطموحات جماهيرها.

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وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه في ضوء ما أثير مؤخراً من أحداث، فإن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من المسئولية والهدوء والتكاتف، بعيداً عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز المنتخب واستعداده للاستحقاقات المقبلة.

وناشد الاتحاد جميع وسائل الإعلام والجماهير المصرية، دعم المنتخب الوطني والالتفاف حوله، بما يحقق تطلعات جماهير الكرة المصرية.
 

خالد الغندور اتحاد الكرة حسام حسن

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