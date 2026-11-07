وزير الخارجية القطري: نوايا واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع إيران لا تزال قائمة

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري اليوم “السبت”، استمرار جهود الوساطة القطرية بالتعاون مع واشنطن لاحتواء التوتر في المنطقة.

ودعا ، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في تصريحات إعلامية إلى عدم الاستماع إلى أصوات المتشددين الساعين إلى تعطيل المسار التفاوضي.

وقال إنه "لا يمكننا الانتظار للوصول إلى اتفاق مثالي، ونأمل أن نصل إلى اتفاق جيد".

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة أجرت اتصالات مع وزراء خارجية دول المنطقة، وأن هناك خطوات يمكن البناء عليها للتوصل إلى اتفاق.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن الاجتماعات التي عقدها الوفد خلال هذه الزيارات استغرقت ساعات طويلة، وصل بعضها إلى 18 و20 ساعة متواصلة، في محاولة لبحث السبل الممكنة لاحتواء الأزمة، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، والعمل على تجنب عودة المواجهات العسكرية إلى المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن التحركات الدبلوماسية والجهود التي بذلتها دولة قطر لا تعني انتهاء المخاطر أو الوصول إلى مرحلة آمنة ومستقرة بشكل كامل، مشددا على أن الأوضاع لا تزال تتطلب مواصلة العمل والتحرك لتفادي أي تطورات قد تؤدي إلى تصعيد جديد.

وأضاف أن الدوحة لم تتوقف عن التواصل مع الأطراف المعنية، وأن الاتصالات والمشاورات مستمرة ولن تتوقف، في إطار مساعيها الرامية إلى احتواء التوترات وتعزيز فرص التهدئة، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات جديدة قد تكون لها تداعيات واسعة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن بلاده بادرت بالتحرك الدبلوماسي رغم صعوبة الظروف وتعقيدات المشهد الإقليمي، ولعبت دورا جوهريا في الجولة الأولى من المفاوضات التي أسفرت عن التوصل إلى مذكرة التفاهم.

وأوضح أن الجهود القطرية ساهمت في تجنيب المنطقة حالة من الفوضى واسعة النطاق، خلال مرحلة كانت تشهد ارتفاعا كبيرا في مخاطر التصعيد الإقليمي، وهو ما عكس أهمية التحركات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية في احتواء الأزمات وتقليل احتمالات المواجهة.