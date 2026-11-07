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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرية الإيرانية: اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم

انفجار في سفن بهرمز
انفجار في سفن بهرمز
محمد على

أعلنت القوات البحرية للجيش الإيراني عن اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة صباح اليوم إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.

وسبق وحذرت إيران كل السفن من المرور عبر المضيق البحري من دون إذن او اخبار حتى لا تتعرض لضرر بالغ جراء الالغام.

وأمس، أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي إم تي أو" أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 16 ميلاً بحرياً شرقي خصب بسلطنة عُمان.

كما أوضحت في بيان مقتضب على إكس  الجمعة أن الانفجار وقع قرب سفينة لدى خروجها من مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان.

فيما أكدت الهيئة البحرية، أن طاقم السفينة بخير والناقلة لا تزال تواصل رحلتها.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق  اندلاع حريق بناقلتي نفط في هرمز، غداة إعلان طهران أن خمس ناقلات أخرى لقيت المصير نفسه.

وقال الحرس في بيان "اصطدمت ناقلتا نفط، إحداهما في نطاق شرق مضيق هرمز والأخرى داخل مضيق هرمز، كانتا تريدان العبور من المسار غير المسموح به، بلغم وتوقفتا في مياه" الممر المائي.

بحرية الجيش الإيراني حريق ناقلة نفط اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز

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