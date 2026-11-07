مكافأة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن "البرنامج النووي الإيراني"

أعلن الجيش الأمريكي أن واشنطن عرضت مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات حول البرنامج النووي الإيراني، في حين أكد الرئيس دونالد ترامب مجدداً أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر برنامج وزارة الخارجية عن “مكافآت من أجل العدالة”.

يقدم البرنامج مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار وإمكانية نقل مكان الإقامة مقابل معلومات حول البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منشآته ومعداته والأفراد المرتبطين به، مثل الموجودين في المجتمع العلمي.

وتم إنشاء البرنامج في عام 1984 في إطار برنامج مكافآت الأمن القومي التابع لوزارة الخارجية لتقديم أموال مقابل المعلومات التي تحمي الأرواح والمصالح الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها بشأن المكافأة إن "عدم امتثال إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التزامات الضمانات قد أدى إلى فقدان الوكالة "استمرارية المعرفة" فيما يتعلق بإنتاج إيران وجردها للمكونات الرئيسية مثل أجهزة الطرد المركزي".

وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً بأن القوات الأمريكية قد قضت فعلياً على البرنامج النووي الإيراني.