فرنسا تستعد لاحتجاجات السترات الصفراء.. ودعوة إلى "عصيان جماعي"

تعتزم النقابات الفرنسية والجماعات الطلابية الخروج إلى الشوارع في يوم آخر من الاحتجاجات اليوم السبت، بينما تخطط حركة السترات الصفراء لتنظيم مسيرة منفصلة في وسط باريس، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات.

وتأتي هذه المظاهرات في أعقاب أسابيع من الاضطرابات التي قادها الشباب والإضرابات على مستوى البلاد والتي اجتذبت مئات الآلاف من العمال الذين احتجوا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما تأتي هذه الأحداث قبل أقل من ستة أشهر من انتخاب الناخبين رئيس دولة جديد ليحل محل الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، حيث يتصدر اليمين المتطرف استطلاعات الرأي.

ودعت جماعات طلابية ونقابات عمالية إلى مسيرة مرخصة في وسط باريس "ضد غلاء المعيشة ودعماً للشباب".

إلا أن نشطاء السترات الصفراء رفضوا الانضمام، ودعوا بدلاً من ذلك إلى مسيرة منفصلة في ساحة الكونكورد، بالقرب من مجلس النواب والقصر الرئاسي، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز إنه سيتم نشر 70 ألفاً من ضباط الشرطة وقوات الأمن في جميع أنحاء البلاد.

وقال: "إذا كان هناك أي مثيري شغب أو لصوص... فسنكون مستعدين وننتظرهم".

كانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، ولكن في بعض الأحيان وقعت اشتباكات مع الشرطة أو أعمال تخريب على هامشها، بما في ذلك في 17 أكتوبر، عندما شهدت فرنسا أسوأ أعمال شغب منذ سنوات.

يوم الخميس، خرج مئات الآلاف من العمال المضربين إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا في احتجاجات سلمية في الغالب، على الرغم من اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في عدة مدن.

ودعت حركة السترات الصفراء، التي نظمت احتجاجات في الشوارع قبل ثماني سنوات ضد حكومة ماكرون بسبب الزيادات الضريبية المخطط لها على الوقود، إلى إقامة مسيرتها المحظورة.