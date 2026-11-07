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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تعارض بشدة العقوبات الأمريكية على شركاتها

وزارة التجارة الصينية
وزارة التجارة الصينية
أ ش أ

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت ، إن الصين تعارض بشدة العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على شركتين صينيتين، مؤكدة أن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.

وأدلى متحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات ردا على استفسار من وسائل الإعلام حول إعلان وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على شركتين صينيتين في 5 نوفمبر الجاري بالتوقيت المحلي، حيث أُفيد أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية تحت ما يسمى بـ"أسباب تتعلق بكوبا"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأضاف المتحدث أن الجانب الأمريكي صعّد في الأيام الأخيرة العقوبات والقمع ضد الصين وفرض قيودا تمييزية متعددة، ما أضر بشكل جسيم بحقوق ومصالح الشركات الصينية، وانحرف عن التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وأضر باستقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال المتحدث إن الصين تحث الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

القانون الدولي الصين وزارة التجارة الصينية العلاقات الاقتصادية شركات صينية

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