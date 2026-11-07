ضحى بعجل.. أحمد العوضي يعلق على تصدره التريند بسبب زحمة عين شمس والمطرية

حرص الفنان أحمد العوضي على التفاعل مع حالة الجدل التي صاحبت ظهوره في مناطق عين شمس والنعام والمطرية، والتي شهدت ازدحامًا كبيرًا من جمهوره وأصدقائه، بعدما قرر ذبح عجل وتوزيع لحومه على المتواجدين، في مشهد لفت الأنظار وتصدر بسببه محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك أحمد العوضي متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، في أول ظهور له عقب تصدره التريند.





وجاءت زيارة أحمد العوضي إلى مناطق عين شمس والنعام والمطرية استجابة لدعوة وجهها إليه عدد من الأهالي، الذين رحبوا بوجوده بينهم من خلال لافتة دعوه فيها لزيارتهم ومشاركتهم الاحتفال بمسلسله الجديد «سلطان الديب»، وهو ما قابله الفنان بالتفاعل، بعدما نشر صورة اللافتة عبر حساباته الرسمية وأعلن موافقته على الحضور.

وقبل الزيارة، كشف العوضي عن تفاصيل مشاركته مع الأهالي، حيث كتب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «أوامر، نازلكم بكرة أضحي وأد بح حلاوة تصوير مسلسل الشارع (سلطان الديب)، استنوني بعد صلاة الجمعة»، ليوفي بوعده ويحضر وسط استقبال جماهيري كبير، في أجواء احتفالية احتفاءً بالعمل المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.



