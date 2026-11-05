الفنان محمد عيد: تواصلت مع أحمد العوضي للعمل معه لكنه لم يرد

كشف الفنان محمد عيد عن رغبته في الحصول على فرصة للمشاركة في عمل فني مع الفنانين أحمد العوضي وياسر جلال، مشيرًا إلى أن ياسر جلال هو الفنان الوحيد الذي تواصل معه ووعده بالمشاركة في أحد أعماله الدرامية خلال موسم رمضان 2027.

محمد عيد يعلن مشاركته في مسلسل ياسر جلال

وقال محمد عيد، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه تواصل مع الفنان أحمد العوضي لرغبته في العمل معه، لكنه لم يتلقَّ ردًا منه، مضيفًا: «نزلت على الصفحات والمواقع إني عايز أمثل مع العوضي».

وأضاف أنه يتمنى الحصول على فرصة للتمثيل مع أحمد العوضي وياسر جلال، موضحًا أن الفنان ياسر جلال هو من بادر بالتواصل معه، ووعده بالمشاركة في مسلسل خلال موسم رمضان 2027.

وتحدث الفنان محمد عيد عن أحلامه وطموحاته، مؤكدًا أن هدفه إسعاد أشقائه ونفسه والجمهور وكل من يحبه، قائلًا: «أحلامي إني أسعد أخواتي، وأسعد نفسي وأسعد الجمهور، وكل اللي بيحب محمد عيد».

وتطرق إلى تعرضه للتنمر قبل دخوله مجال الفن، موضحًا أن كثيرين كانوا يسخرون من قصر قامته بعبارات مثل «أنت شبر ونص»، لكنه أكد أنه لا يهتم بهذه التعليقات، قائلًا: «أنا بيني وبين ربنا عمار ومباخدش الكلام دا في دماغي».

وأشار عيد إلى أن جميع أشقائه يتمتعون ببنية جسدية طبيعية، بينما يختلف هو عنهم، مضيفًا أنه لا يستطيع دخول المطبخ، لأن أفراد أسرته يتولون كل الأمور، كما أن أبناء شقيقه يساعدونه في مختلف المهام.

وفي سياق آخر، كشف الفنان محمد عيد عن مروره بتجربتي زواج لم تستمرا، موضحًا أنه تزوج مرتين، لكن لم يحدث نصيب، وأن الزيجة الأولى انتهت بالانفصال بعد عامين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه شخص عصبي عندما يواجه أمورًا لا تعجبه.