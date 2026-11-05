قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفنان محمد عيد: تواصلت مع أحمد العوضي للعمل معه لكنه لم يرد

الفنان محمد عيد
الفنان محمد عيد
محمد كمال

كشف الفنان محمد عيد عن رغبته في الحصول على فرصة للمشاركة في عمل فني مع الفنانين أحمد العوضي وياسر جلال، مشيرًا إلى أن ياسر جلال هو الفنان الوحيد الذي تواصل معه ووعده بالمشاركة في أحد أعماله الدرامية خلال موسم رمضان 2027.

محمد عيد يعلن مشاركته في مسلسل ياسر جلال

وقال محمد عيد، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه تواصل مع الفنان أحمد العوضي لرغبته في العمل معه، لكنه لم يتلقَّ ردًا منه، مضيفًا: «نزلت على الصفحات والمواقع إني عايز أمثل مع العوضي».

وأضاف أنه يتمنى الحصول على فرصة للتمثيل مع أحمد العوضي وياسر جلال، موضحًا أن الفنان ياسر جلال هو من بادر بالتواصل معه، ووعده بالمشاركة في مسلسل خلال موسم رمضان 2027.

وتحدث الفنان محمد عيد عن أحلامه وطموحاته، مؤكدًا أن هدفه إسعاد أشقائه ونفسه والجمهور وكل من يحبه، قائلًا: «أحلامي إني أسعد أخواتي، وأسعد نفسي وأسعد الجمهور، وكل اللي بيحب محمد عيد».

وتطرق إلى تعرضه للتنمر قبل دخوله مجال الفن، موضحًا أن كثيرين كانوا يسخرون من قصر قامته بعبارات مثل «أنت شبر ونص»، لكنه أكد أنه لا يهتم بهذه التعليقات، قائلًا: «أنا بيني وبين ربنا عمار ومباخدش الكلام دا في دماغي».

وأشار عيد إلى أن جميع أشقائه يتمتعون ببنية جسدية طبيعية، بينما يختلف هو عنهم، مضيفًا أنه لا يستطيع دخول المطبخ، لأن أفراد أسرته يتولون كل الأمور، كما أن أبناء شقيقه يساعدونه في مختلف المهام.

وفي سياق آخر، كشف الفنان محمد عيد عن مروره بتجربتي زواج لم تستمرا، موضحًا أنه تزوج مرتين، لكن لم يحدث نصيب، وأن الزيجة الأولى انتهت بالانفصال بعد عامين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه شخص عصبي عندما يواجه أمورًا لا تعجبه.

محمد عيد أحمد العوضي ياسر جلال مسلسل رمضان 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ترشيحاتنا

أماكن ومواعيد صرف تموين نوفمبر 2026 والأسعار الرسمية

أماكن ومواعيد صرف تموين نوفمبر 2026 والأسعار الرسمية

بتشرب مياه كفاية وفمك بيجف أثناء النوم؟.. 6 أسباب وراء جفاف الفم صباحًا

بتشرب مياه كفاية وفمك بيجف أثناء النوم؟.. 6 أسباب وراء جفاف الفم صباحًا

وظائف الضبعة النووية 2026.. التخصصات والرواتب وطريقة التقديم

وظائف الضبعة النووية 2026.. التخصصات والرواتب وطريقة التقديم

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد