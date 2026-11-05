المهندسين توسع انتشارها بالمحافظات وتفتتح مقرا جديدا بجنوب سيناء

افتتح اللواء الدكتور المهندس إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، مقر نقابة المهندسين الفرعية بجنوب سيناء، بحضور الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، والدكتور معتز طلبة- الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد، والمهندس محمد كمال، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهندسين بجنوب سيناء، وإيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والهندسية، وعدد من مهندسي الجمعية العمومية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، عُقدت الجمعية التأسيسية لإنشاء نقابة المهندسين الفرعية بجنوب سيناء، في خطوة رسمية تمهّد لاستكمال إجراءات إنشاء النقابة بالمحافظة، بما يتيح تقديم خدماتها للمهندسين، وتعزيز دورها في دعم العمل الهندسي والمساهمة في جهود التنمية بالمحافظة.

وعلى هامش الافتتاح، جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين نقابة المهندسين ومحافظة جنوب سيناء في مختلف المجالات المهنية والهندسية، والتنسيق المستمر بشأن المشروعات التنموية بالمحافظة، إلى جانب بحث آليات التنسيق لدعم تنفيذ أنشطة النقابة وتقديم خدماتها للمهندسين، ودراسة توفير مقرات وأندية للمهندسين بالمحافظة، بما يسهم في دعمهم وتلبية احتياجاتهم وتعزيز دور النقابة المهني والاجتماعي في خدمة أعضائها.