اشتري لحد 100 ألف جنيه.. نقيب المهندسين ومحافظ دمياط يفتتحان معرض السلع المُعمرة .. صور

استقبل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الخبرات الهندسية والفنية للنقابة في دعم المشروعات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ دمياط، خلال اللقاء، تقديره للدور الذي تقوم به نقابة المهندسين في دعم جهود التنمية، مشددًا على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين المحافظة والنقابة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية.

من جانبه، أكد نقيب المهندسين حرص النقابة على تقديم أوجه الدعم والتعاون مع المحافظة، وتسخير إمكاناتها وخبراتها الهندسية لدعم خطط التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

وعقب اللقاء، افتتح نقيب المهندسين ومحافظ دمياط معرض السلع المعمرة ومستلزمات المنزل 2026، بنادي المهندسين بمدينة دمياط الجديدة، بحضور المهندس السيد حسن، أمين الصندوق المساعد للنقابة، والمهندس شريف كامل، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بدمياط، والنائب فوزي الجوجري، والنائب السيد الغيطاني، عضوي مجلس النواب، والنائب أمير الصديق، عضو مجلس الشيوخ.

معرض السلع المعمرة ومستلزمات المنزل

وتفقد نقيب المهندسين ومحافظ دمياط والوفد المرافق أجنحة المعرض، الذي تبلغ قيمة التمويل المخصص له 50 مليون جنيه، ويضم مجموعة متنوعة من السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل، بمشاركة عدد كبير من الشركات، بما يتيح للمهندسين الحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد.

ويتيح المعرض لكل مهندس إمكانية الشراء بحد ائتماني يصل إلى 100 ألف جنيه، مع السداد بالتقسيط على مدار عامين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المهندسين وأسرهم، وتيسير حصولهم على احتياجاتهم المنزلية وفقًا لإمكاناتهم.

وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص نقابة المهندسين على التوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائها، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بتسهيلات مناسبة، مشيرًا إلى استمرار جهود النقابة لتطوير منظومة الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المحافظات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المهندسين وأسرهم.

من جانبه، أشاد محافظ دمياط بجودة المعروضات وتنوعها، وما يقدمه المعرض من أسعار مناسبة وتسهيلات في السداد، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في دعم المهندسين وتلبية احتياجاتهم، ومثمنًا جهود نقابة المهندسين في تنظيم المعرض وتوفير خدمات ومزايا تسهم في تحسين مستوى معيشة أعضائها.

وفي ختام جولته، وجه الشكر إلى نقيب مهندسي مصر على جهود النقابة في تنظيم المعرض، متمنيًا للقائمين عليه دوام التوفيق والسداد.

