قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة
مُحلّل سياسي : الضغوط الداخلية قد تدفع «ترامب» إلى مراجعة سياساته الخارجية | فيديو
إعلامي: بيراميدز ماشي زي القطر السريع.. والأهلي لم يستعد مستواه المعهود رغم التحسن
متحدث الصحة في «منتدى مصر 2026»:آراء المجتمع والخبراء عنصر أساسي في تحديد أولوياتنا المستقبلية
ترامب: الإيرانيون يحلمون بإطالة الحرب إلى ما بعد الانتخابات النصفية لكنها ستنتهي سريعًا
دراما رمضان 2027.. محمد رمضان يُثير حماس جمهوره لمسلسل «عشماوي».. ماذا قال؟
«شبانة»: الأهلي يفكر في تجديد عقد أشرف داري.. وعمر فايد وحسام عبدالمجيد على رادار الفريق
هل تستطيع أوروبا الاستغناء عن علاقاتها مع واشنطن رغم الخلافات؟ .. محلل سياسي يُجيب | فيديو
وزير الحرب الأمريكي: ترامب يملك كل أوراق القوة وسيحسم المواجهة مع إيران
ترامب: المساعدات لأوكرانيا «استثمار كارثي» .. ولم نجنِ سوى المعاناة والموت
ماهر غريب: مستثمرون عرب ومصريون في شركة الكرة .. و10 ملايين جنيه تعود لخزينة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اشتري لحد 100 ألف جنيه.. نقيب المهندسين ومحافظ دمياط يفتتحان معرض السلع المُعمرة .. صور

نقيب المهندسين ومحافظ دمياط يفتتحان معرض السلع المعمرة
نقيب المهندسين ومحافظ دمياط يفتتحان معرض السلع المعمرة
الديب أبوعلي

استقبل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الخبرات الهندسية والفنية للنقابة في دعم المشروعات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ دمياط، خلال اللقاء، تقديره للدور الذي تقوم به نقابة المهندسين في دعم جهود التنمية، مشددًا على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين المحافظة والنقابة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية.

من جانبه، أكد نقيب المهندسين حرص النقابة على تقديم أوجه الدعم والتعاون مع المحافظة، وتسخير إمكاناتها وخبراتها الهندسية لدعم خطط التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

وعقب اللقاء، افتتح نقيب المهندسين ومحافظ دمياط معرض السلع المعمرة ومستلزمات المنزل 2026، بنادي المهندسين بمدينة دمياط الجديدة، بحضور المهندس السيد حسن، أمين الصندوق المساعد للنقابة، والمهندس شريف كامل، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بدمياط، والنائب فوزي الجوجري، والنائب السيد الغيطاني، عضوي مجلس النواب، والنائب أمير الصديق، عضو مجلس الشيوخ.

معرض السلع المعمرة ومستلزمات المنزل

وتفقد نقيب المهندسين ومحافظ دمياط والوفد المرافق أجنحة المعرض، الذي تبلغ قيمة التمويل المخصص له 50 مليون جنيه، ويضم مجموعة متنوعة من السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل، بمشاركة عدد كبير من الشركات، بما يتيح للمهندسين الحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد.

ويتيح المعرض لكل مهندس إمكانية الشراء بحد ائتماني يصل إلى 100 ألف جنيه، مع السداد بالتقسيط على مدار عامين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المهندسين وأسرهم، وتيسير حصولهم على احتياجاتهم المنزلية وفقًا لإمكاناتهم.

وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص نقابة المهندسين على التوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائها، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بتسهيلات مناسبة، مشيرًا إلى استمرار جهود النقابة لتطوير منظومة الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المحافظات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المهندسين وأسرهم.

من جانبه، أشاد محافظ دمياط بجودة المعروضات وتنوعها، وما يقدمه المعرض من أسعار مناسبة وتسهيلات في السداد، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في دعم المهندسين وتلبية احتياجاتهم، ومثمنًا جهود نقابة المهندسين في تنظيم المعرض وتوفير خدمات ومزايا تسهم في تحسين مستوى معيشة أعضائها.

وفي ختام جولته، وجه الشكر إلى نقيب مهندسي مصر على جهود النقابة في تنظيم المعرض، متمنيًا للقائمين عليه دوام التوفيق والسداد.

نقيب المهندسين محافظ دمياط نقابة المهندسين محافظة دمياط حسام الدين فوزي المهندس محمد عبد الغني نقيب مهندسي مصر معرض السلع المعمرة مدينة دمياط الجديدة نقابة المهندسين الفرعية بدمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

اعراض القولون العصبي

أعراض القولون العصبي.. 7 علامات شائعة تكشف الإصابة

عمر مرموش

احتفال مؤلم.. عمر مرموش يفجر مفاجأة بعد هدفه الأول مع توتنهام

الراحل هاني شاكر وزوجته

نفسي الناس تفتكرني.. الأوبرا تخلد ذكرى هاني شاكر بتمثال.. وزوجته تنهار في أول ظهور لها بدونه

ترشيحاتنا

حكيم

جنازة شقيق المطرب حكيم غدا عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة

أبطال فيلم الربيع فى اموزار

مريم أوزرلي من الجونة: فيلمي الجديد رسالة عن الحب والأمل والفرص الثانية

الراحل هاني شاكر وزوجته

نفسي الناس تفتكرني.. الأوبرا تخلد ذكرى هاني شاكر بتمثال.. وزوجته تنهار في أول ظهور لها بدونه

بالصور

مريم أوزرلي تخطف الأنظار بفستان «أسود وأزرق» برفقة خالد أرغنتش في مهرجان الجونة

النجمان التركيان خالد أرغنتش ومريم أوزرلي
النجمان التركيان خالد أرغنتش ومريم أوزرلي
النجمان التركيان خالد أرغنتش ومريم أوزرلي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية

دراسة تحذر : مواد كيميائية في المنتجات اليومية مُرتبطة بسرطان الثدي

مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية

بفستان أسود قصير .. هنا شيحة تخطف الأنظار في خامس يوم بمهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد