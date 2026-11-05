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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نابولي يستفسر عن موقف جافي.. ونجم برشلونة يحسم قراره بشأن الرحيل

جافي
جافي
حمزة شعيب

دخل نادي نابولي الإيطالي دائرة المهتمين بالتعاقد مع جافي، لاعب وسط برشلونة، خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع مشاركات النجم الإسباني تحت قيادة المدير الفني هانز فليك.

وبحسب تقارير صحفية، فإن جافي جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها بايرن ميونخ وأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يستفسر نابولي عن موقف اللاعب وإمكانية انفتاحه على خوض تجربة جديدة خارج برشلونة.

لكن صحيفة «سبورت» الإسبانية أكدت أن لاعب الوسط لا يفكر في مغادرة النادي الكتالوني خلال الوقت الحالي، مشيرة إلى أن وكيل أعماله لم يعقد أي اجتماعات مع ممثلي أندية أخرى لمناقشة شروط محتملة لانتقاله.

من جانبه، حسم إيفان دي لا بينيا، وكيل أعمال جافي، الجدل بشأن مستقبل اللاعب، قائلًا: «لم أتفاوض مع أحد، جافي باقٍ».

جافي يتمسك بحلمه مع برشلونة

ويأتي تمسك جافي بالاستمرار في برشلونة بعدما استعاد جاهزيته البدنية، وأصبح يتطلع للحصول على فرصة للمشاركة بصورة منتظمة، من أجل استعادة مستواه وتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

وأوضحت التقارير أن اللاعب أبلغ المقربين منه بعدم رغبته في التخلي عن حلمه بالنجاح مع برشلونة، كما أنه لا يضع العروض المحتملة من كبار الأندية الأوروبية ضمن حساباته في الوقت الحالي.

وينتظر جافي الحصول على مساحة أكبر للمشاركة تحت قيادة هانز فليك، لإثبات قدرته على أداء دور مؤثر في خط وسط الفريق الكتالوني خلال المرحلة المقبلة.

نابولي برشلونة جافي

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