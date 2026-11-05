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واشنطن تتعهد بتقديم 7 مليارات دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل خلال العامين المقبلين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تتعهد بتقديم 7 مليارات دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل خلال العامين المقبلين

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
القسم الخارجي

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن واشنطن تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7 مليارات دولار على مدار العامين المقبلين، في خطوة تعكس استمرار الدعم العسكري الأمريكي لتل أبيب، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي التعهد الأمريكي في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات العسكرية، خاصة مع استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، وتصاعد الحديث عن احتمالات تجدد العمليات العسكرية في المنطقة.

وتكتسب المساعدات العسكرية الأمريكية أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل، إذ تمثل واشنطن أحد أبرز مصادر الدعم العسكري والتسليحي لها، بما يشمل توفير الأسلحة والمعدات العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب والتطوير العسكري.

ويعكس حجم المساعدات المعلن عنها استمرار الشراكة العسكرية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، رغم ما تشهده المنطقة من تحولات وضغوط سياسية وأمنية.

كما يطرح التعهد الجديد تساؤلات بشأن انعكاساته على التوازنات العسكرية والإقليمية، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

ومن المنتظر أن تحظى تفاصيل المساعدات، وآليات تقديمها، وأوجه توظيفها عسكريًا باهتمام واسع، بالنظر إلى تأثير الدعم الأمريكي في القدرات العسكرية الإسرائيلية، وانعكاساته المحتملة على المشهد الأمني في الشرق الأوسط.

وتظل التطورات المرتبطة بهذا التعهد محل متابعة، خاصة في ظل حساسية المرحلة الراهنة وتداخل الملفات العسكرية والسياسية في المنطقة.

ترامب الرئيس الامريكي نتنياهو امريكا ايران

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