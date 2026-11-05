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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وادي دجلة يقرر تصعيد الناشئين للفريق الأول.. مفاجآت أمام كهرباء الإسماعيلية

وادي دجلة
وادي دجلة
رباب الهواري

كشف مصدر خاص داخل نادي وادي دجلة عن اتخاذ إدارة النادي قرارًا بتوسيع سياسة تصعيد اللاعبين الناشئين إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف منح المواهب الصاعدة فرصة الظهور والمشاركة في المباريات الرسمية، والاستفادة من العناصر المميزة داخل قطاع الناشئين.

وأوضح المصدر أن إدارة وادي دجلة تسعى إلى استمرار الاعتماد على اللاعبين الشباب، ومنحهم الثقة اللازمة لإثبات قدراتهم مع الفريق الأول، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها هذه السياسة خلال المواجهات الأخيرة، وعلى رأسها لقاء الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر.

ثلاثي الناشئين يلفت الأنظار أمام الزمالك

وشهدت مواجهة وادي دجلة أمام الزمالك ظهور ثلاثة لاعبين من قطاع الناشئين، وهم حازم عاشور ومحمد بركات وآسر هاني، بعدما حصلوا على فرصة المشاركة مع الفريق الأول، في خطوة تعكس توجه الجهاز الفني نحو منح العناصر الشابة مساحة أكبر لإظهار إمكاناتها.

ونجح آسر هاني في خطف الأضواء خلال المباراة، بعدما سجل هدف الفوز لصالح وادي دجلة في شباك الزمالك، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة، ويؤكد قدرة لاعبي قطاع الناشئين على تقديم الإضافة الفنية للفريق الأول عند حصولهم على الفرصة المناسبة.

شبيطة يواصل سياسة تصعيد المواهب أمام كهرباء الإسماعيلية

وفي السياق نفسه، يخطط مصطفى شبيطة، المدير الفني لفريق وادي دجلة، لمواصلة الاعتماد على اللاعبين الناشئين خلال الفترة المقبلة، حيث يدرس ضم عدد جديد من العناصر الشابة إلى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية.

ويلتقي وادي دجلة مع كهرباء الإسماعيلية يوم الاثنين المقبل، على استاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في مواجهة يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وتأتي تحركات الجهاز الفني بالتنسيق مع توجه النادي لمنح أبناء قطاع الناشئين فرصة حقيقية للمشاركة، بدلًا من الاكتفاء بوجودهم في فرق المراحل السنية، مع العمل على تجهيزهم تدريجيًا لتحمل مسؤولية اللعب مع الفريق الأول والمنافسة على المراكز الأساسية.

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