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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تترقب جماهير نادي الزمالك مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر «كأس رابطة الأندية»، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لاستعادة توازنه وتحقيق أول انتصاراته في المسابقة، بعد البداية غير الموفقة التي شهدتها الجولة الافتتاحية.

ويدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مديره الفني معتمد جمال، رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فريق زد، والتي انتهت بثلاثة أهداف دون رد، في نتيجة أثارت حالة من الغضب بين جماهير القلعة البيضاء، خاصة مع تطلعات الفريق للمنافسة بقوة على لقب البطولة.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في ظهور اللاعبين بصورة أفضل خلال مواجهة وادي دجلة، مع تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية، والعمل على استعادة الثقة سريعًا، خصوصًا أن فقدان المزيد من النقاط في بداية دور المجموعات قد يصعب مهمة الفريق في التأهل إلى الدور التالي.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

ويتواجد الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم إلى جانبه أندية وادي دجلة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري، حيث تشهد المجموعة منافسة قوية بين الفرق الأربعة لحجز بطاقات التأهل إلى الأدوار المقبلة.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وادي دجلة، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الثقيلة أمام زد في مستهل مشواره بالبطولة.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ووادي دجلة، اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر، لتتيح لجماهير الفريقين متابعة أحداث اللقاء

الزمالك وادي دجلة كأس عاصمة مصر اخبار الزمالك

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