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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء يتوجه إلى أبوظبي للمشاركة في معرض ومؤتمر أديبك 2026

حسين عيسى
حسين عيسى
كتب محمود مطاوع

توجه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى أبوظبي في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي يُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعقد "أديبك" باستضافة شركة أدنوك، ويقام في مركز أدنيك أبوظبي، في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري، على مدى أربعة أيام من النقاشات رفيعة المستوى والأنشطة الاستثمارية والتفاعلات التجارية، بمشاركة نحو 40 وزيراً ومسؤولا حكوميا، إلى جانب صُنّاع السياسات والجهات التنظيمية والرؤساء التنفيذيين العالميين وصُنّاع القرار، وقيادات قطاع الطاقة وشركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

تجدر  الإشارة إلى أن  "أديبك" يعد أكبر حدث للطاقة في العالم، حيث يشهد مشاركة أكثر من 1800 متحدث، وأكثر من 380 جلسة و13 برنامجاً للمؤتمر، واستضافة أكبر معرض في تاريخه، بمشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة، من بينها 54 من شركات البترول والطاقة الوطنية والدولية، موزعة على 16 قاعة عرض، إلى جانب 30 جناحاً للدول المشاركة، من بينها جناح مصر، فيما تشارك أيضا كبرى شركات التكنولوجيا والصناعة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 239 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة.

وتأتي مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها في المحافل الدولية الكبرى للطاقة، ومواصلة الحوار مع شركات الطاقة العالمية والمؤسسات الحكومية وقطاع التمويل. وتستهدف المشاركة استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، وبحث سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع كبرى الشركات والمستثمرين، ومتابعة التوجهات العالمية في الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع الوزراء وقيادات الشركات والمؤسسات المشاركة.

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