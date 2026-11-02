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اليابان تستعد لزلازل مدمرة.. إطلاق وكالة وطنية جديدة لمواجهة الكوارث
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تستعد لزلازل مدمرة.. إطلاق وكالة وطنية جديدة لمواجهة الكوارث

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أطلقت اليابان، اليوم الاثنين، وكالة وطنية جديدة لإدارة الكوارث، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات البلاد على الاستعداد للزلازل الكبرى والفيضانات والانفجارات البركانية، وتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للطوارئ.

وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، بأن الوكالة الجديدة، التي يقع مقرها في العاصمة طوكيو، ستتولى تنسيق جهود مواجهة الكوارث الطبيعية، برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مع إنشاء مراكز إقليمية لتعزيز التعاون مع الحكومات المحلية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الزلازل المدمرة المحتملة.

وتركز خطط الوكالة على الاستعداد للزلازل التي قد تضرب مناطق خندق نانكاي وخندق اليابان وخندق تشيشيما، بالإضافة إلى المناطق الواقعة أسفل منطقة طوكيو الكبرى، والتي تواجه مخاطر زلزالية كبيرة.

ومن المقرر اختيار مواقع المراكز الإقليمية بحلول صيف عام 2027، على أن تبدأ العمل بحلول يوليو 2028.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء مينورو كيهارا أن وزير إعادة الإعمار غوشي هوسونو سيتولى بالتزامن منصب وزير إدارة الكوارث، فيما ستتمتع الوزارة بصلاحية تقديم توصيات للهيئات الحكومية الأخرى بشأن الإجراءات اللازمة لتحسين خطط مواجهة الطوارئ.

وتُعد الوكالة الجديدة أول مؤسسة يتم إنشاؤها مباشرة تحت إشراف مجلس الوزراء الياباني منذ تأسيس الوكالة الرقمية في سبتمبر 2021.

وتهدف الوكالة إلى مساعدة البلديات التي تعاني قيودًا في الميزانيات ونقصًا في المتخصصين بمجال إدارة الكوارث، مع إعطاء أولوية لتطوير مراكز الإيواء، وتقليل الوفيات الناتجة عن الكوارث، وضمان وصول الغذاء والمياه والإمدادات الأساسية إلى السكان الذين يضطرون إلى مغادرة منازلهم.

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