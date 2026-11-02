باسم مرسي يشيد بمودي شلاطة: شال دفاع الأهلي على كتفه ودخل بيهم الجول

أشاد باسم مرسي، نجم نادي الزمالك السابق، بالمستوى المميز الذي ظهر به مودي شلاطة، لاعب فريق القناة، خلال مشاركاته الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب نجح في تقديم أداء لافت وإثبات قدراته أمام المنافسين، بعدما خطف الأنظار بفضل تحركاته ومهاراته الهجومية.

باسم مرسي يتحدث عن تألق مودي شلاطة أمام الأهلي

وتحدث باسم مرسي عن أداء مودي شلاطة خلال ظهوره في مواجهة الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم مستوى قويًا للغاية، ونجح في وضع مدافعي الفريق الأحمر تحت ضغط كبير، بفضل قدراته الفردية وتحركاته التي سببت العديد من المشكلات لدفاع المنافس.

وأوضح نجم الزمالك السابق، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة «ON E»، أن مودي شلاطة كان من أبرز العناصر التي لفتت انتباهه، بعدما تمكن من التفوق على لاعبي الأهلي في العديد من المواقف، وظهر بصورة مميزة أمام الخط الخلفي للفريق.

تصريح ساخر من نجم الزمالك السابق

وأطلق باسم مرسي تصريحًا ساخرًا أثناء حديثه عن اللاعب، قائلًا: «مودي شلاطة شال دفاع الأهلي على كتفه ودخل بيهم الجول»، في إشارة إلى التفوق الكبير الذي أظهره اللاعب خلال المواجهة، والصعوبات التي تسبب فيها لمدافعي الفريق الأحمر.

كما تطرق مرسي إلى حالة الغضب والانتقادات التي تعرض لها مودي شلاطة، معربًا عن استغرابه من عدم رضا البعض عنه، خاصة بعد المستوى الذي قدمه أمام الأهلي، معتبرًا أن تألق اللاعب في هذه المواجهة قد يكون وراء ردود الفعل تجاهه.

واختتم باسم مرسي حديثه بالإشادة بالإمكانيات التي يمتلكها لاعب القناة، مؤكدًا أن ما قدمه أمام الأهلي يعكس قدرته على الظهور بشكل قوي أمام الفرق الكبرى، ولفت الأنظار حال حصوله على الفرصة المناسبة