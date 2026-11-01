سقوط لص حاول سرقة متعلقات من أعلى سطح منزل بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالشروع فى السرقة من أعلى أحد المنازل بسوهاج ولواذه بالهرب عقب إكتشافه.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) وبسؤاله أقر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالشروع فى سرقة متعلقات من أعلى سطح منزل جاره ، وفراره عقب إكتشاف أمره ، وبسؤال مالك المنزل محل الواقعة " جار القائم على النشر" قرر بتضرره من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بتاريخ 27 / أكتوبر المنقضى بمحاولة سرقة متعلقات من أعلى سطح منزله وحاله محاولته الإمساك به، تمكن من الفرار.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





