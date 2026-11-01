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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قطار قويسنا يدهس شاب أثناء مروره من ممر عشوائي

ارشيفية
ارشيفية

شهد مزلقان قويسنا حادث دهس شاب اثناء مروره من ممر عشوائي غير مخصص عبور بالقرب من مزلقان قويسنا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوقوع حادث شاب أسفل عجلات قطار القاهرة - اسكندرية أثناء مروره من ممر عشوائي غير مخصص للعبور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربية إسعاف وتبين وفاة الشاب سعيد السيد ابو العنين يبلغ من العمر 47 عام من قرية ميت العز التابعة لدائرة المركز، وتم نقل اشلاءه إلى ثلاجة مستشفى قويسنا تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث

المنوفية محافظة المنوفية حادث قطار قويسنا

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