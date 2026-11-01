محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الرضوان الخيري في هورين ببركة السبع| صور

افتتح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفى الرضوان الخيري التابعة لجمعية الرضوان الخيرية بهورين بمركز ومدينة بركة السبع ، وذلك في إطار دعم جهود المشاركة المجتمعية في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز إتاحة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا ، بحضور الدكتور محمد سعفان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة القوى العاملة ووزير العمل الأسبق ، والدكتور محمد البلشي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، النائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب

وتفقد محافظ المنوفية ، أقسام المستشفى التي تتكون من 3 طوابق، وتضم مجموعة متكاملة من الأقسام والتخصصات الطبية، تشمل الاستقبال والطوارئ، ومعمل التحاليل، والأشعة، والباطنة، والجراحة، والنساء والتوليد، والأطفال، والأسنان، والرمد، والعظام، والصدر، والمخ والأعصاب، والجلدية، والأنف والأذن، والعلاج الطبيعي، إلى جانب خدمات السونار.

ويضم المستشفى غرفتي عمليات، وغرفة تعقيم، وقسمًا للعناية المركزة يضم سريرين، بالإضافة إلى 4 غرف إقامة للمرضى، بما يسهم في توفير خدمات الفحص والتشخيص والعلاج، وإجراء التدخلات الجراحية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في مختلف التخصصات.

وأكد محافظ المنوفية أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي، ودعم كافة المبادرات والجهود المجتمعية الجادة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مثمناً جهود جمعية الرضوان الخيرية والقائمين عليها في تنفيذ هذا الصرح الطبي ، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة مهمة في دعم خطط التنمية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين على أرض المحافظة.