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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة بلاغ ضد شاكر محظور دلوقتي إلى النيابة لفحص مصادر ثروته| تفاصيل

شاكر محظور
شاكر محظور
رامي المهدي

أُحيل البلاغ المقدم من المحامي بالنقض هيثم بسام ضد صانع المحتوى محمد شاكر، الشهير إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، إلى نيابة الشئون المالية وغسل الأموال، تحت رقم 2125926، لبدء إجراءات الفحص والتحقيق بشأن مصادر أمواله والتدفقات المالية المرتبطة بهدايا البث المباشر عبر منصة «تيك توك».

جاءت إحالة البلاغ عقب مطالبة مقدمه بفتح تحقيق موسع حول الهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال بث مباشر، عقب خروجه من محبسه، والتي قيل إن قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات، مع ضرورة التحقق من مصادرها ومدى مشروعيتها.

وتضمن البلاغ مطالب بفحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وتتبع مسارات الأموال والمستفيدين منها، إلى جانب مخاطبة إدارة منصة «تيك توك» للحصول على سجلات الهدايا والمعاملات المالية، وإخطار مصلحة الضرائب المصرية لفحص مدى الالتزام بالإفصاح عن الإيرادات وسداد المستحقات الضريبية.

وطالب البلاغ بإجراء تحريات مالية بشأن ما أثير في تحقيقات وتقارير سابقة حول اتهامات بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، وفحص مدى وجود صلة بين تلك الوقائع والتدفقات المالية الجديدة.

ومن المنتظر أن تتولى النيابة المختصة فحص ما ورد بالبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة في ضوء نتائج التحقيقات، للوقوف على حقيقة مصادر الأموال ومدى وجود مخالفات تستوجب المساءلة.

شاكر محظور هدايا البث المباشر نيابة الشؤون المالية

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