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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في محاكمة 28 متهما بخلية التجمع الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 28 متهما بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 17 نوفمبر الجاري، لاستكمال المرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا أنهم في الفترة من عام 2024، وحتى 15 مارس 2025، المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

تمويل المتهمين للجماعة الإرهابية 

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثالث عشر وحتى الأخير إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم باغراضها، ووجه لجيمع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 28 متهما خلية التجمع إرهاب

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