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مسار يتعادل مع صن دوانز في دورى أبطال أفريقيا للسيدات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مسار يتعادل مع صن دوانز في دورى أبطال أفريقيا للسيدات

دورى ابطال افريقيا للسيدات
دورى ابطال افريقيا للسيدات
أ ش أ

تعادل فريق مسار "صاحب الأرض" أمام صن داونز الجنوب أفريقي سلبيا، في افتتاح بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات لكرة القدم في نسختها السادسة؛ ليحصد الفريقين نقطة لكلا منهما بجدول ترتيب المجموعة الاولى.

ومن المقرر أن يلتقي مسار مع نظيره الفتح الرباطي يوم الاربعاء المقبل بالجولة الثانية ثم مع ليكى اف اف يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة والاخيرة.

وفي سياق متصل، تعادل فريق الفتح الرباطي المغربي، اليوم، أمام “ليكي إف إف” الكاميروني، سلبيا لحساب نفس الجولة والمجموعة.

وتضم المجموعة الثانية بالبطولة الجيش الملكى المغربى "حامل اللقب" و كايمبي مسلم (أوغندا) و يو اس اف اس (مالي)، وأمبيم داركو الغانى.

وتقام البطولة بمصر في محافظة الإسماعيلية على ملعب استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من أول نوفمبر وحتى 15 من نفس الشهر.

فريق مسار صن داونز الجنوب أفريقي بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات

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