جـ ـريمة القصاصين.. التفاصيل إنهاء حياة لاعب البنك الأهلي السابق في الإسماعيلية

​شهدت مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية أثارت حزنا واسعا، عقب مصرع إبراهيم بغدادي، لاعب كرة القدم السابق بنادي البنك الأهلي، والبالغ من العمر 26 عاما، إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض خلال مشاجرة ناتجة عن خلافات سابقة.

​تفاصيل الواقعة

​أفادت التحريات الأولية والمعلومات الرسمية أن المجني عليه تلقى أكثر من 6 طعنات نافذة في منطقة البطن باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة وتدهور حاد في حالته الصحية، ولم تفلح محاولات الطاقم الطبي لإسعافه، ليفارق الحياة متأثرا بإصابته.

​كان مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطاراً أمنيا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بمدينة القصاصين الجديدة ومصرع الشاب إبراهيم بغدادي متأثرا بإصاباته النافذة.

​التحريات وسرعة السيطرة الأمنية

​عقب تلقي البلاغ، انتقل فريق من البحث الجنائي بمركز شرطة القصاصين الجديدة، تحت قيادة المقدم محمد سالم رئيس مباحث المركز ومعاونيه، إلى مكان الجريمة.

​بدأ الفريق إجراء التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على أسباب المشاجرة ومدى تطورها.

و​أسفرت جهود البحث الجنائي والأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، خلال فترة وجيزة، عن تحديد هوية المتورطين في الواقعة وضبطهم، واقتيادهم إلى مقر مركز الشرطة للتحقيق.

​الإجراءات القانونية

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذي حمل رقم 5451 لسنة 2026 جنح القصاصين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات؛ حيث أمرت ب​مناظرة جثمان المتوفى وندب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بدقة.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين على ذمة التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.