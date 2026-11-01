محافظ الفيوم يشارك الصيادين افتتاح موسم الصيد ببحيرة قارون

أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بمشاركة الصيادين فرحتهم بافتتاح موسم الصيد ببحيرة قارون، بعد انتهاء قرار حظر الصيد بالبحيرة، موضحاً أن إنتاج البحيرة من أسماك الجمبري والموسى يمثل ثمرة للعديد من التدخلات والجهود الدؤوبة مع الجهات ذات الصلة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة من خلال إجراء الدراسات العلمية والمتابعة الدقيقة، ومكافحة طفيل الأيزوبود، وتزويد البحيرة بزريعة الجمبري وأمهات الموسى.

وثمن المحافظ - في تصريح اليوم - جهود الدولة في حماية وتنمية بحيرة قارون، وتوجيهات القيادة السياسية ببذل كافة الجهود اللازمة لإعادة البحيرة إلى سابق عهدها كإحدى أهم الموارد والكنوز الطبيعية في مصر والتي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل ومصدر رزق للكثير من أبناء الفيوم، لافتاً إلى دور مشروعات الصرف الصحي المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات القرض الأوروبي في تحسين جودة مياه البحيرة.

وتابع أن جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بدأت قبل عدة سنوات، وتم تكثيفها مؤخراً بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتنفيذ خطط علمية مدروسة تسهم في إعادة الحياة للبحيرة، مشيراً إلى أنه تم إنزال أمهات الموسى وزريعة الجمبري بالبحيرة بعد متابعة دقيقة، وسيتم خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات إنزال أنواع جديدة من الأسماك مثل البوري والبلطي والحنشان.

وأكد المحافظ أن بحيرة قارون لها طبيعة خاصة كونها بحيرة مغلقة، وقد شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة في خواصها المائية ونسبة الملوحة بها وتمر حالياً بمرحلة تعافي، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على هذا الكنز الطبيعي ومنع مخالفات الصيد الجائر.

وشدد على أن المحافظة لا تدخر جهداً في حماية وتنمية بحيرة قارون حتى تعود إلى سابق عهدها في الإنتاج السمكي، بالإضافة إلى خطط تنمية الساحلين الجنوبي والشمالي للبحيرة لدورهما في تنشيط حركة السياحة وتوفير فرص عمل ومصادر متنوعة للدخل، مؤكداً أن مسئولية حماية البحيرة والتصدي لمخالفات الصيد الجائر هي مسئولية مشتركة بين الجهاز التنفيذي والصيادين.