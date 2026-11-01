قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتعاون مع ألمانيا.. تجهيز 50 مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية
وزير التعليم يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي بمكتبه ويكرمها
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع
القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا
منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية
حتى الزبالة رفضت حكومة نتنياهو.. مكبات إسرائيل تنهار تحت أكوام القمامة
وزير التعليم: إنشاء 103مدرسة مصرية يابانية يلتحق بها ما يزيد على 31 ألف طالب
وزير التعليم : نسب الحضور في المدارس بلغت 91.6%
بقيمة مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي
قانون المحال العامة يضع 9 خطوط حمراء أمام أصحاب المقاهي والمطاعم
نائبة تفتح ملف نزيف الطرق.. سؤال برلماني للحكومة عن ضحايا حوادث 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل

الطالبة ميار محمد
الطالبة ميار محمد
ياسمين بدوي

كرم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الطالبة ميار محمد رجب عثمان الفائزة بالمركز الأول في مسابقة "تحدي القراءة العربي" في دورتها العاشرة

وتقرر رسميا منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل وتخصيص ندوة لها بالمعرض

كما كرم الوزير مدرسة الشهيد محمود المغربي الفائزة بالمركز الثاني في المسابقة من فئة "المدرسة المتميزة"

وزير التعليم يهنئ ميار

وكان قد تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي له ، بخالص التهنئة للطالبة ميار محمد رجب عثمان، بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد حمدي شرابي بمحافظة كفر الشيخ، بمناسبة فوزها بالمركز الأول وتتويجها بلقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي في دورته العاشرة.

وأكد الوزير، أن هذا الإنجاز يعكس ما يمتلكه أبناء مصر من قدرات متميزة تؤهلهم للمنافسة والتفوق، ورفع اسم وطنهم عاليًا في المحافل العربية والدولية، كما يجسد أهمية ترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوعي وتنمية الفكر وتعزيز القدرات اللغوية والمعرفية.

كما أعرب الوزير عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإطلاق هذه المبادرة الثقافية المتميزة، التي تسهم في ترسيخ حب القراءة لدى النشء والشباب العربي، وتشجيعهم على الاطلاع والمعرفة، بما يدعم بناء أجيال واعية ومثقفة وقادرة على الإبداع والتميز.

وزير الطيران يستقبل ميار في المطار

ومن جانبه ، استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أمس، الطفلة المصرية ميار محمد رجب عثمان، بطلة الدورة العاشرة من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، عقب عودتها إلى أرض الوطن بعد تتويجها باللقب في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، ووفد من وزارة التربية والتعليم إلى جانب أسرة الطفلة.

ونظم فريق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي استقبالًا خاصًا للبطلة، مع تقديم التسهيلات اللازمة لها ولوالدتها، احتفاءً بهذا الإنجاز. وشهد الاستقبال لفتة أسرية مميزة بحضور والدها، الذي عاد من دولة الكويت لمشاركتها فرحة الفوز واستقبالها، فيما رافقتها والدتها خلال رحلة العودة.

وقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، التهنئة للطفلة ميار وأسرتها، معربًا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس ما يمتلكه أبناء مصر من مواهب وقدرات واعدة، مؤكدًا أن القراءة والمعرفة تمثلان ركيزة أساسية في بناء وعي الأجيال الجديدة وصقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية.

وأضاف الحفني أن ميار تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة ونموذجًا مشرفًا للطفل المصري القادر على تحقيق التميز ورفع اسم وطنه في المحافل العربية والدولية، مشيدًا بأسرتها التي قدمت نموذجًا يُحتذى به في دعم الأبناء ورعاية مواهبهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

وأكد وزير الطيران المدني أن الاحتفاء بالنماذج المصرية المتميزة، لا سيما من النشء، يعكس تقدير الدولة لإنجازاتهم وحرصها على تشجيع المواهب الواعدة، وترسيخ قيم الطموح والتميز والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

تفاصيل فوز الطالبة ميار

وكانت الطالبة ميار عثمان قد تُوجت بلقب الدورة العاشرة من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، خلال الحفل الختامي الذي استضافته دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة قياسية بلغت 40 مليونًا و286 ألفًا و428 طالبًا وطالبة من 60 دولة، إلى جانب 138 ألفًا و426 مدرسة و161 ألفًا و507 مشرفين ومشرفات.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم تحدي القراءة العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

كلية الزراعة بمشتهر

رئيس جامعة بنها يتفقد اليوم الحقلي لتدريب الطلاب على تقنيات زراعة الفراولة

جانب من الحملة بسوهاج

انطلاق فعاليات الحملة المكثفة لمكافحة ظاهرة كلاب الشوارع بسوهاج

جانب من الحدث

تقديرا لجهوده.. محافظ الوادي الجديد تُكرم وكيل وزارة الإسكان والمرافق السابق

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد