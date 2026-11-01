أخبار التوك شو | الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية..انهيار في أسعار الذهب.. نصائح قبل شراء الأجهزة الكهربائية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

انهيار في أسعار الذهب .. وعيار 21 يُسجّل 6170 جنيهًا

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يقدم نصائح مهمة قبل الشراء

أكد جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أهمية عدم التسرع في شراء الأجهزة الكهربائية، مشدداً على ضرورة أن يقتصر الشراء على الأجهزة التي يحتاجها المواطن بالفعل خلال الفترة الحالية.

محمد مجاهد: المتحف المصري الكبير يدعم تطور علم المصريات

قال الدكتور محمد مجاهد عالم الآثار المصرية، إن المتحف المصري الكبير يمثل حلمًا لكل أثري مصري وعالمي، مؤكدًا أن افتتاح هذا الصرح الحضاري يتيح فرصة مهمة لعرض الاكتشافات الأثرية وإتاحة المعلومات للجمهور بما يعزز الحماس لاستمرار العمل الأثري والبحث العلمي.

سعيد موسى: النباتات الطبية والعطرية تحقق عوائد مادية جيدة للمزراع والدولة

أكد الدكتور سعيد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الوزارة بقطاع النباتات الطبية والعطرية، في إطار دعم مشروعات التوسع الأفقي والرأسي، باعتباره أحد القطاعات الزراعية الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو وزيادة الصادرات.

«من الدعم إلى التمكين».. تفاصيل برنامج التضامن الجديد لدعم الأسر الأكثر احتياجا

قالت الدكتورة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، إن برنامج «هنا التضامن.. من الدعم إلى التمكين» يستهدف نشر الوعي بأهمية التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا، ومساعدتها على الانتقال من الاعتماد على الدعم النقدي إلى تحقيق دخل مستدام.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من برودة ساعات الليل

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعًا تدريجيًا ومؤقتًا في درجات الحرارة.

20 عاما على بناء السلام.. الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية

قال الرئيس السيسي: بصفتي رائد الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن اليوم عن إطلاق النسخة الـ 6 من الاحتفالية الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

محمد الشاذلي: مراكز الشباب تتوسع في الاهتمام بالمرأة وتكثّف جهودها لمواجهة العنف الأسري

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب أصبحت تولي اهتمامًا متزايدًا بقضايا المرأة والأسرة، من خلال إطلاق مبادرات وأنشطة تستهدف دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

آخر تطورات أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

تترقب الأسواق المحلية تحركات أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ظل متابعة مستمرة لتطورات سوق الصرف والتغيرات التي تطرأ على أسعار العملات داخل البنوك العاملة في مصر